На шести участках трасс в Саратовской области отменили ограничения движения
На шести участках трасс в Саратовской области отменили ограничения движения
2026-01-04T13:01+0300
САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов отменены на шести участках федеральных автодорог, которые вводились в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское". Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены в субботу с 14.00 мск и с 21.30 мск, а также в 6.00 мск в воскресенье. Они коснулись трасс А-298 (два участка), Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-229, Р-158, Р-228 (два участка) и Р-207. "Подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 года с 12.00 (время местное, 11.00 мск.), отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области... в связи с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения. В настоящее время ограничения для автобусов и грузовиков сохраняются только на двух участках автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан (участки с 37-го по 272-й километр и с 272-го по 582-й километр).
