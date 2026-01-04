https://1prime.ru/20260104/trassa-866202432.html

На шести участках трасс в Саратовской области отменили ограничения движения

На шести участках трасс в Саратовской области отменили ограничения движения - 04.01.2026, ПРАЙМ

На шести участках трасс в Саратовской области отменили ограничения движения

Ограничения движения для грузовиков и автобусов отменены на шести участках федеральных автодорог, которые вводились в связи с метелью и плохой видимостью,... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T13:01+0300

2026-01-04T13:01+0300

2026-01-04T13:01+0300

бизнес

россия

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/83544/09/835440959_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_efcd6cf2498340b4aee8473c827b5029.jpg

САРАТОВ, 4 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения для грузовиков и автобусов отменены на шести участках федеральных автодорог, которые вводились в связи с метелью и плохой видимостью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское". Ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах региона были введены в субботу с 14.00 мск и с 21.30 мск, а также в 6.00 мск в воскресенье. Они коснулись трасс А-298 (два участка), Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову), Р-229, Р-158, Р-228 (два участка) и Р-207. "Подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР "Нижне-Волжское" информирует, что 4 января 2026 года с 12.00 (время местное, 11.00 мск.), отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных автомобильных дорогах Саратовской области... в связи с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении на сайте федерального учреждения. В настоящее время ограничения для автобусов и грузовиков сохраняются только на двух участках автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан (участки с 37-го по 272-й километр и с 272-го по 582-й километр).

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан