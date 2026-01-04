Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал неприличное признание в прямом эфире
мировая экономика
общество
европа
париж
франция
владимир зеленский
дмитрий песков
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обращаясь к советникам по национальной безопасности стран Европы, совершил оговорку на английском языке, заявив о своем намерении на "встречу с сексом" в Париже. Видеозапись его высказывания появилась в Telegram-канале, принадлежащем главе киевского режима.Зеленский перепутал слова и вместо sixth (шестое) произнес sex scene, что переводится как "сцена секса". "Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, подразумевая шестое число как дату новой встречи предполагаемой коалиции участников. Люди, присутствовавшие на встрече, не дали никакой реакции на данную оговорку, и Зеленский продолжил свое выступление, добавив, что также планирует встречи с американскими партнерами. Владимир Зеленский анонсировал это событие 30 декабря. Задуманный саммит лидеров коалиции должен состояться во Франции шестого января. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявлял, что европейские страны не участвуют в мирных переговорах касательно Украины, так как они сосредоточены на идее достижения "стратегического поражения" России.
европа
париж
франция
мировая экономика, общество , европа, париж, франция, владимир зеленский, дмитрий песков
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, Париж, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
06:41 04.01.2026
 
Зеленский сделал неприличное признание в прямом эфире

Зеленский оговорился, заявив, что надеется на встречу с сексом в Париже

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обращаясь к советникам по национальной безопасности стран Европы, совершил оговорку на английском языке, заявив о своем намерении на "встречу с сексом" в Париже. Видеозапись его высказывания появилась в Telegram-канале, принадлежащем главе киевского режима.
Зеленский перепутал слова и вместо sixth (шестое) произнес sex scene, что переводится как "сцена секса".
"Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, подразумевая шестое число как дату новой встречи предполагаемой коалиции участников.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": в Британии высказались о России после шага США
Вчера, 23:45
Люди, присутствовавшие на встрече, не дали никакой реакции на данную оговорку, и Зеленский продолжил свое выступление, добавив, что также планирует встречи с американскими партнерами.
Владимир Зеленский анонсировал это событие 30 декабря. Задуманный саммит лидеров коалиции должен состояться во Франции шестого января.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявлял, что европейские страны не участвуют в мирных переговорах касательно Украины, так как они сосредоточены на идее достижения "стратегического поражения" России.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша
Вчера, 07:11
 
