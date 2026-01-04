https://1prime.ru/20260104/ukraina-866198494.html

Зеленский сделал неприличное признание в прямом эфире

Зеленский сделал неприличное признание в прямом эфире - 04.01.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал неприличное признание в прямом эфире

Владимир Зеленский, обращаясь к советникам по национальной безопасности стран Европы, совершил оговорку на английском языке, заявив о своем намерении на... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04

2026-01-04T06:41+0300

2026-01-04T06:41+0300

МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обращаясь к советникам по национальной безопасности стран Европы, совершил оговорку на английском языке, заявив о своем намерении на "встречу с сексом" в Париже. Видеозапись его высказывания появилась в Telegram-канале, принадлежащем главе киевского режима.Зеленский перепутал слова и вместо sixth (шестое) произнес sex scene, что переводится как "сцена секса". "Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже" — сказал он, подразумевая шестое число как дату новой встречи предполагаемой коалиции участников. Люди, присутствовавшие на встрече, не дали никакой реакции на данную оговорку, и Зеленский продолжил свое выступление, добавив, что также планирует встречи с американскими партнерами. Владимир Зеленский анонсировал это событие 30 декабря. Задуманный саммит лидеров коалиции должен состояться во Франции шестого января. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявлял, что европейские страны не участвуют в мирных переговорах касательно Украины, так как они сосредоточены на идее достижения "стратегического поражения" России.

2026

