Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260104/ursula-866205757.html
Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе
Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе - 04.01.2026, ПРАЙМ
Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе
В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T16:13+0300
2026-01-04T16:13+0300
сша
урсула фон дер ляйен
оон
дональд трамп
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу. "Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. &lt;…&gt; Бомбардировки США для нее являются "демократическим переходом", — отметил автор статьи.В ночь на субботу в Каракасе произошли взрывы. Как позже подтвердил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты осуществили массированный удар по столице Венесуэлы, а Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны на судне. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в ближайшее время президент Венесуэлы предстанет перед судом. По информации телеканала NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему угрозает до четырех пожизненных заключений. В Венесуэле, где исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, заявили, что целью нападения США является установление контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и намерено обратиться за поддержкой в другие международные организации. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.
https://1prime.ru/20260104/ssha-866204495.html
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866185325.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, урсула фон дер ляйен, оон, дональд трамп, венесуэла, николас мадуро
США, Урсула фон дер Ляйен, ООН, Дональд Трамп, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро
16:13 04.01.2026
 
Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе

В L’AntiDiplomatico подвергли критике слова фон дер Ляйен об атаке США на Венесуэлу

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу.
"Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. <…> Бомбардировки США для нее являются "демократическим переходом", — отметил автор статьи.
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника
14:36
В ночь на субботу в Каракасе произошли взрывы. Как позже подтвердил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты осуществили массированный удар по столице Венесуэлы, а Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны на судне.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в ближайшее время президент Венесуэлы предстанет перед судом. По информации телеканала NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему угрозает до четырех пожизненных заключений.
В Венесуэле, где исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, заявили, что целью нападения США является установление контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и намерено обратиться за поддержкой в другие международные организации. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу
Вчера, 17:20
 
СШАУрсула фон дер ЛяйенООНДональд ТрампВЕНЕСУЭЛАНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала