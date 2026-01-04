Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе
В L’AntiDiplomatico подвергли критике слова фон дер Ляйен об атаке США на Венесуэлу
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу.
"Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. <…> Бомбардировки США для нее являются "демократическим переходом", — отметил автор статьи.
В ночь на субботу в Каракасе произошли взрывы. Как позже подтвердил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты осуществили массированный удар по столице Венесуэлы, а Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны на судне.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в ближайшее время президент Венесуэлы предстанет перед судом. По информации телеканала NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему угрозает до четырех пожизненных заключений.
В Венесуэле, где исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, заявили, что целью нападения США является установление контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и намерено обратиться за поддержкой в другие международные организации. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.