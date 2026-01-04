https://1prime.ru/20260104/ursula-866205757.html

Слова фон дер Ляйен об ударах США по Венесуэле вызвали переполох на Западе

В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу. | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T16:13+0300

сша

урсула фон дер ляйен

оон

дональд трамп

венесуэла

николас мадуро

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В итальянском издании L'AntiDiplomatico остро отреагировали на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после нападения США на Венесуэлу. "Бесспорный приз за самое недостойное заявление достается Урсуле фон дер Ляйен. <…> Бомбардировки США для нее являются "демократическим переходом", — отметил автор статьи.В ночь на субботу в Каракасе произошли взрывы. Как позже подтвердил президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты осуществили массированный удар по столице Венесуэлы, а Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны на судне. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что в ближайшее время президент Венесуэлы предстанет перед судом. По информации телеканала NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему угрозает до четырех пожизненных заключений. В Венесуэле, где исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, заявили, что целью нападения США является установление контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и намерено обратиться за поддержкой в другие международные организации. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.

сша

венесуэла

2026

Новости

сша, урсула фон дер ляйен, оон, дональд трамп, венесуэла, николас мадуро