Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков
По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики. "Ради справедливости проверил доклад Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год. Там много указаний на основные страны, производящие, распространяющие... наркотики... По оценкам специализированного агентства ООН, Венесуэла не относится к числу стран-лидеров, производящих, распространяющих и потребляющих наркотики", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев пояснил, что контекстный поиск нашел на 94 страницах доклада только два упоминания Венесуэлы: первый - в общем перечислении всех государств мира с разбивкой по регионам (Венесуэла - в Южной Америке), второй - в разделе перечисления экспертов, готовивших доклад.
