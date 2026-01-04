Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков

https://1prime.ru/20260104/venesuela-866203096.html

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T13:13+0300

общество

мировая экономика

венесуэла

сша

южная америка

константин косачев

дональд трамп

николас мадуро

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_370f684383f9e4d5ee4cee817bfcce45.jpg

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики. "Ради справедливости проверил доклад Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год. Там много указаний на основные страны, производящие, распространяющие... наркотики... По оценкам специализированного агентства ООН, Венесуэла не относится к числу стран-лидеров, производящих, распространяющих и потребляющих наркотики", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев пояснил, что контекстный поиск нашел на 94 страницах доклада только два упоминания Венесуэлы: первый - в общем перечислении всех государств мира с разбивкой по регионам (Венесуэла - в Южной Америке), второй - в разделе перечисления экспертов, готовивших доклад.

https://1prime.ru/20260104/ataka-866198912.html

2026

Новости

