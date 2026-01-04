Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков - 04.01.2026
Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков
Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики. "Ради справедливости проверил доклад Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год. Там много указаний на основные страны, производящие, распространяющие... наркотики... По оценкам специализированного агентства ООН, Венесуэла не относится к числу стран-лидеров, производящих, распространяющих и потребляющих наркотики", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев пояснил, что контекстный поиск нашел на 94 страницах доклада только два упоминания Венесуэлы: первый - в общем перечислении всех государств мира с разбивкой по регионам (Венесуэла - в Южной Америке), второй - в разделе перечисления экспертов, готовивших доклад.
13:13 04.01.2026
 
Косачев: ООН не относит Венесуэлу к лидерам по производству наркотиков

Косачев: по оценкам ООН, Венесуэла не относится к лидерам по производству наркотиков

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, Венесуэла не относится к странам-лидерам, производящим и распространяющим наркотики, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики.
"Ради справедливости проверил доклад Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год. Там много указаний на основные страны, производящие, распространяющие... наркотики... По оценкам специализированного агентства ООН, Венесуэла не относится к числу стран-лидеров, производящих, распространяющих и потребляющих наркотики", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев пояснил, что контекстный поиск нашел на 94 страницах доклада только два упоминания Венесуэлы: первый - в общем перечислении всех государств мира с разбивкой по регионам (Венесуэла - в Южной Америке), второй - в разделе перечисления экспертов, готовивших доклад.
Заголовок открываемого материала