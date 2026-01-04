https://1prime.ru/20260104/venesuela-866204147.html

Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными

Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными - 04.01.2026, ПРАЙМ

Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными

Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал действия США в Венесуэле крайне сомнительными и призвал к | 04.01.2026

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал действия США в Венесуэле крайне сомнительными и призвал к соблюдению международного права, сообщило агентство DPA. По его словам, хотя Николас Мадуро "возглавлял авторитарный режим", это не может служить оправданием для неуважения к международному праву. "Международное право должно соблюдаться. Это относится и к действиям США", - заявил вице-канцлер. Клингбайль добавил, что сейчас необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию и "найти путь к мирному переходу к демократии в Венесуэле". В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН. МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.

