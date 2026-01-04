Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы - 04.01.2026
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы - 04.01.2026, ПРАЙМ
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы
Лидеры стран Европы, поддерживающие смену руководства в Венесуэле, не понимают, что могут оказаться в аналогичной ситуации, написал профессор Гленн Дизен из... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T16:26+0300
2026-01-04T16:26+0300
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Лидеры стран Европы, поддерживающие смену руководства в Венесуэле, не понимают, что могут оказаться в аналогичной ситуации, написал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X. "Покорные лидеры ЕС приветствуют смену власти в Венесуэле и, похоже, не понимают, что следующими могут стать они сами", — заявил он.В ночь на субботу Каракас сотрясли взрывы. По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты нанесли массированные удары по венесуэльской столице, а Мадуро вместе с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что вскоре президент Венесуэлы предстанет перед судом. Как передает телеканал NewsNation, заседание может состояться 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных заключений. В Венесуэле, где вице-президент Делси Родригес исполняет обязанности главы государства, сделали заявление, что нападение США было нацелено на захват контроля над нефтью и минеральными богатствами страны. Министерство иностранных дел Венесуэлы запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться к другим международным организациям. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.
16:26 04.01.2026
 
"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы

Дизен: лидеры ЕС, кто одобряет смену власти в Венесуэле, могут стать следующими

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Лидеры стран Европы, поддерживающие смену руководства в Венесуэле, не понимают, что могут оказаться в аналогичной ситуации, написал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X.
"Покорные лидеры ЕС приветствуют смену власти в Венесуэле и, похоже, не понимают, что следующими могут стать они сами", — заявил он.
В ночь на субботу Каракас сотрясли взрывы. По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты нанесли массированные удары по венесуэльской столице, а Мадуро вместе с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле.
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что вскоре президент Венесуэлы предстанет перед судом. Как передает телеканал NewsNation, заседание может состояться 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных заключений.
В Венесуэле, где вице-президент Делси Родригес исполняет обязанности главы государства, сделали заявление, что нападение США было нацелено на захват контроля над нефтью и минеральными богатствами страны. Министерство иностранных дел Венесуэлы запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться к другим международным организациям. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.
