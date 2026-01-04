https://1prime.ru/20260104/venesuela-866205904.html

"Станут следующими". На Западе сделали предупреждение ЕС из-за Венесуэлы

венесуэла

дональд трамп

ес

оон

мадуро

сша

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_e6adb9662213e2f655ca50ee78fddf19.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Лидеры стран Европы, поддерживающие смену руководства в Венесуэле, не понимают, что могут оказаться в аналогичной ситуации, написал профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X. "Покорные лидеры ЕС приветствуют смену власти в Венесуэле и, похоже, не понимают, что следующими могут стать они сами", — заявил он.В ночь на субботу Каракас сотрясли взрывы. По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты нанесли массированные удары по венесуэльской столице, а Мадуро вместе с супругой были захвачены и переправлены из страны на корабле. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что вскоре президент Венесуэлы предстанет перед судом. Как передает телеканал NewsNation, заседание может состояться 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных заключений. В Венесуэле, где вице-президент Делси Родригес исполняет обязанности главы государства, сделали заявление, что нападение США было нацелено на захват контроля над нефтью и минеральными богатствами страны. Министерство иностранных дел Венесуэлы запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться к другим международным организациям. По словам министра Ивана Хиль Пинто, атака привела к гибели мирных жителей и военнослужащих.

венесуэла

сша

запад

