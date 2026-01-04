https://1prime.ru/20260104/vladivostok-866199060.html

Более 150 пассажиров ожидают вылета из Владивостока в Бангкок

Более 150 пассажиров ожидают вылета из Владивостока в Бангкок - 04.01.2026, ПРАЙМ

Более 150 пассажиров ожидают вылета из Владивостока в Бангкок

Более 150 пассажиров ожидают вылета в Бангкок из Владивостока, приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле, сообщает надзорное ведомство. | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T06:55+0300

2026-01-04T06:55+0300

2026-01-04T06:55+0300

бизнес

бангкок

владивосток

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866199060.jpg?1767498946

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - ПРАЙМ. Более 150 пассажиров ожидают вылета в Бангкок из Владивостока, приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле, сообщает надзорное ведомство. "Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров рейса Владивосток-Бангкок… Отправления ожидают 154 пассажира. Расчетное время вылета в 16.00 (9.00 мск)", - говорится в сообщении. В воскресенье в международном аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Бангкок, запланированного на 11.25 (4.25 мск). Жалоб в прокуратуру не поступало. В аэропорту для пассажиров задержанного рейса открыли мобильную приёмную. Авиаперевозчик организовал представление обязательных услуг.

бангкок

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, бангкок, владивосток, аэрофлот