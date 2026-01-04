https://1prime.ru/20260104/vladivostok-866199060.html
Более 150 пассажиров ожидают вылета из Владивостока в Бангкок
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - ПРАЙМ. Более 150 пассажиров ожидают вылета в Бангкок из Владивостока, приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле, сообщает надзорное ведомство.
"Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров рейса Владивосток-Бангкок… Отправления ожидают 154 пассажира. Расчетное время вылета в 16.00 (9.00 мск)", - говорится в сообщении.
В воскресенье в международном аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием судна задержан вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Бангкок, запланированного на 11.25 (4.25 мск).
Жалоб в прокуратуру не поступало. В аэропорту для пассажиров задержанного рейса открыли мобильную приёмную. Авиаперевозчик организовал представление обязательных услуг.
