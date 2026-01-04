Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Внуково" и "Жуковском" задержали и отменили более 50 рейсов - 04.01.2026
В "Внуково" и "Жуковском" задержали и отменили более 50 рейсов
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Более 50 рейсов было задержано и отменено в аэропортах "Внуково" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, 20 самолетов направлены на запасные аэродромы, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" 3 января в 22.47 мск, аналогичные меры были приняты в "Жуковском" спустя 36 минут. Росавиация сняла ограничения во "Внуково" 4 января в 1.12 мск. Большая часть задержек и отмен приходится на аэропорт "Внуково" - по состоянию на 1.10 мск, там задерживается около 40 рейсов на прилет и вылет, еще 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Также во "Внуково" было отменено четыре рейса на вылет. В "Жуковском" также было задержано несколько вылетов и отменен один рейс на прилет.
2026
В "Внуково" и "Жуковском" задержали и отменили более 50 рейсов

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Более 50 рейсов было задержано и отменено в аэропортах "Внуково" и "Жуковский" на фоне введения временных ограничений, 20 самолетов направлены на запасные аэродромы, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив онлайн-табло воздушных гаваней.
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" 3 января в 22.47 мск, аналогичные меры были приняты в "Жуковском" спустя 36 минут. Росавиация сняла ограничения во "Внуково" 4 января в 1.12 мск.
Большая часть задержек и отмен приходится на аэропорт "Внуково" - по состоянию на 1.10 мск, там задерживается около 40 рейсов на прилет и вылет, еще 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Также во "Внуково" было отменено четыре рейса на вылет.
В "Жуковском" также было задержано несколько вылетов и отменен один рейс на прилет.
 
