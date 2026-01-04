Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вступил в силу закон о бесплатном профобразовании для не сдавших ГИА - 04.01.2026
2026-01-04T11:30+0300
2026-01-04T11:30+0300
общество
россия
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает пресс-служба Госдумы. "Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД", - говорится в сообщении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей. "Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - сказал Володин. По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики. Ранее, 26 декабря, также заработали нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников спецоперации. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Как отмечал Володин, необходимо сделать все, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни.
общество , россия, вячеслав володин, госдума
Общество , РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
11:30 04.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января вступил в силу закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Закон вступил в силу с 1 января. Его авторами стали депутаты ГД", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был подготовлен и принят в интересах детей.
"Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат", - сказал Володин.
По его словам, нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.
Ранее, 26 декабря, также заработали нормы, которые упрощают получение рабочей специальности для участников спецоперации. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Как отмечал Володин, необходимо сделать все, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни.
 
Заголовок открываемого материала