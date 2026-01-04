Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии - 04.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260104/zhurnalist-866196541.html
Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии
Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии - 04.01.2026, ПРАЙМ
Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии
Президент России Владимир Путин говорил красноречиво, но при этом простым языком и с большой энергией в течение всех четырех часов прямой линии, заявил РИА... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T04:28+0300
2026-01-04T04:28+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866196541.jpg?1767490082
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин говорил красноречиво, но при этом простым языком и с большой энергией в течение всех четырех часов прямой линии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали. "Поразительно наблюдать, как президент крупной сверхдержавы говорил так красноречиво, простым языком, с большим умом и смелостью, а также, я бы сказал, с огромной выносливостью, сумев выдержать такую длинную сессию", - сказал он. Как отметил Хелали, в ходе выступления Путин затронул важные темы, такие как традиционные ценности, поддержка участников СВО, демография. При этом собеседник агентства обратил внимание, что, несмотря на сложную обстановку в мире, санкции и экономическую войну Запада против России, она продолжает развиваться во многих направлениях. "Это было потрясающее мероприятие, отличная возможность увидеть президента Путина в деле. Думаю, оно было хорошо воспринято в мире", - подчеркнул он. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря 2025 года продлились четыре часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин
04:28 04.01.2026
 

Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин говорил красноречиво, но при этом простым языком и с большой энергией в течение всех четырех часов прямой линии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали.
"Поразительно наблюдать, как президент крупной сверхдержавы говорил так красноречиво, простым языком, с большим умом и смелостью, а также, я бы сказал, с огромной выносливостью, сумев выдержать такую длинную сессию", - сказал он.
Как отметил Хелали, в ходе выступления Путин затронул важные темы, такие как традиционные ценности, поддержка участников СВО, демография.
При этом собеседник агентства обратил внимание, что, несмотря на сложную обстановку в мире, санкции и экономическую войну Запада против России, она продолжает развиваться во многих направлениях.
"Это было потрясающее мероприятие, отличная возможность увидеть президента Путина в деле. Думаю, оно было хорошо воспринято в мире", - подчеркнул он.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря 2025 года продлились четыре часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала