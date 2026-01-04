Американский журналист отметил красноречие и энергию Путина на прямой линии

https://1prime.ru/20260104/zhurnalist-866196541.html

МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин говорил красноречиво, но при этом простым языком и с большой энергией в течение всех четырех часов прямой линии, заявил РИА Новости американский журналист, геополитический аналитик Кристофер Хелали. "Поразительно наблюдать, как президент крупной сверхдержавы говорил так красноречиво, простым языком, с большим умом и смелостью, а также, я бы сказал, с огромной выносливостью, сумев выдержать такую длинную сессию", - сказал он. Как отметил Хелали, в ходе выступления Путин затронул важные темы, такие как традиционные ценности, поддержка участников СВО, демография. При этом собеседник агентства обратил внимание, что, несмотря на сложную обстановку в мире, санкции и экономическую войну Запада против России, она продолжает развиваться во многих направлениях. "Это было потрясающее мероприятие, отличная возможность увидеть президента Путина в деле. Думаю, оно было хорошо воспринято в мире", - подчеркнул он. Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря 2025 года продлились четыре часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

