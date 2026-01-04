https://1prime.ru/20260104/znaki-866208257.html

Росстандарт рассказал, как изменится ГОСТ по дорожным знакам

Росстандарт рассказал, как изменится ГОСТ по дорожным знакам - 04.01.2026, ПРАЙМ

Росстандарт рассказал, как изменится ГОСТ по дорожным знакам

04.01.2026

МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Обновление ГОСТа по дорожным знакам в России позволит снизить уровень "визуального шума" для водителей без приведения к недопониманию со стороны участников дорожного движения, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Обновленная редакция документа также позволит сократить на дорогах уровень "визуального шума" без приведения к недопониманию со стороны водителей и пешеходов. Например, совмещение знаков скорости и искусственных неровностей", - сказал Шалаев. Шалаев отметил, что работа по пересмотру ряда ГОСТов длилась почти три года совместно с регуляторами и экспертами. Обновленные стандарты направлены на оптимизацию дорожного движения, повышение уровня безопасности дорожного движения. Это будет способствовать созданию более понятной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры на территории страны. Кроме того, появятся и новые дорожные знаки. "Появились и некоторые новые дорожные знаки. Например, дорожный знак "осторожно, глухие", который в целом редко встречается в мировой практике. Он информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах, такие знаки могут быть установлены рядом с соответствующими медицинскими учреждениями", - добавил глава Росстандарта. В феврале прошлого года Росстандарт сообщал, что обновил ГОСТ по дорожным знакам, добавив туда несколько новых, а также разнообразив виды информационных табличек; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могли применяться и досрочно. Так, например, с 2026 года вводится новый знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". А с помощью знака "Парковка (парковочное место)" можно будет одновременно информировать и о месте, где парковка разрешена, и о способе постановки автомобиля на стоянку. Отдельный вид информационной таблички "Вид транспортного средства" будет указывать, что действие знака касается легкового такси, а табличка "Время действия" сможет указывать месяцы, когда действует знак (раньше было предусмотрено только обозначение дней недели и/или времени суток). Также вводятся таблички "Глухие пешеходы" и "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Есть и еще целый ряд новаций, например добавляется возможность вертикального расположения знака "Стоп-линия".

