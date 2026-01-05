https://1prime.ru/20260105/aeroporty-866209300.html

Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи

Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи

2026-01-05T00:29+0300

греция

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Греческие аэропорты возобновили работу после устранения неполадок в работе радиосвязи, из-за которых они пять часов не могли принимать и отправлять рейсы, передает новостное агентство АМНА со ссылкой на управление гражданской авиации Греции. "Технические проблемы, которые возникли одновременно на нескольких частотах в виде шумов... и затронули связь в пределах афинского района полетной информации, полностью устранены", - говорится в сообщении агентства. Как передает агентство, аэропорты вернулись к нормальной работе в 17.45 по местному времени (в 18.45 по мск) воскресенья. Сбой не повлиял на безопасность пассажиров самолетов и не затронул системы военно-воздушных сил Греции, отмечает АМНА. Компетентные органы расследуют причины сбоя. Как сообщает газета "Прото Тема" со ссылкой на источники, они склоняются к тому, что его вызвали технические неполадки, нет данных, указывающих на кибератаку или иностранное вмешательство.

