Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи - 05.01.2026
Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи
Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи - 05.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи
Греческие аэропорты возобновили работу после устранения неполадок в работе радиосвязи, из-за которых они пять часов не могли принимать и отправлять рейсы,... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T00:29+0300
2026-01-05T00:29+0300
бизнес
греция
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Греческие аэропорты возобновили работу после устранения неполадок в работе радиосвязи, из-за которых они пять часов не могли принимать и отправлять рейсы, передает новостное агентство АМНА со ссылкой на управление гражданской авиации Греции. "Технические проблемы, которые возникли одновременно на нескольких частотах в виде шумов... и затронули связь в пределах афинского района полетной информации, полностью устранены", - говорится в сообщении агентства. Как передает агентство, аэропорты вернулись к нормальной работе в 17.45 по местному времени (в 18.45 по мск) воскресенья. Сбой не повлиял на безопасность пассажиров самолетов и не затронул системы военно-воздушных сил Греции, отмечает АМНА. Компетентные органы расследуют причины сбоя. Как сообщает газета "Прото Тема" со ссылкой на источники, они склоняются к тому, что его вызвали технические неполадки, нет данных, указывающих на кибератаку или иностранное вмешательство.
бизнес, греция
Бизнес, ГРЕЦИЯ
00:29 05.01.2026
 
Аэропорты Греции возобновили работу после сбоя в работе радиосвязи

Аэропорты Греции возобновили работу после устранения неполадок в работе радиосвязи

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Греческие аэропорты возобновили работу после устранения неполадок в работе радиосвязи, из-за которых они пять часов не могли принимать и отправлять рейсы, передает новостное агентство АМНА со ссылкой на управление гражданской авиации Греции.
"Технические проблемы, которые возникли одновременно на нескольких частотах в виде шумов... и затронули связь в пределах афинского района полетной информации, полностью устранены", - говорится в сообщении агентства.
Как передает агентство, аэропорты вернулись к нормальной работе в 17.45 по местному времени (в 18.45 по мск) воскресенья. Сбой не повлиял на безопасность пассажиров самолетов и не затронул системы военно-воздушных сил Греции, отмечает АМНА.
Компетентные органы расследуют причины сбоя. Как сообщает газета "Прото Тема" со ссылкой на источники, они склоняются к тому, что его вызвали технические неполадки, нет данных, указывающих на кибератаку или иностранное вмешательство.
 
