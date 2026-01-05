Рынок акций России в первую торговую сессию 2026 года немного снизился

https://1prime.ru/20260105/aktsii-866232746.html

Российский рынок акций в первую основную торговую сессию 2026 года немного снизился, рубль также подешевел к юаню, следует из данных Московской биржи

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в первую основную торговую сессию 2026 года немного снизился, рубль также подешевел к юаню, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34%, до 2757,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,91% до 1114,96 пункта. Более сильное падение индекса в юанях объясняется ощутимым ростом курса китайской валюты по отношению к рублю на Московской бирже. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек, до 11,41 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,26-11,44 рубля. Акции попали под давление На российском фондовом рынке в нерабочий понедельник преобладало снижение индекса Мосбиржи. Индикатор в ходе торговой сессии протестировал психологический уровень поддержки 2750 пунктов и на время опускался ниже, однако отметка 2700 пока выступает уверенным уровнем поддержки. "Тревогу у инвесторов вызывала ситуация вокруг Венесуэлы и угрозы Белого дома в адрес других государств региона. Из позитивного для российского рынка акций – ослабление рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах, особенно в драгоценных металлах. Золото реагирует на обострение глобальной геополитической ситуации", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость барреля нефти марки Brent вечером повышалась на 1,6% до 61,7 доллара за баррель сорта Brent, а фьючерс на золото – на 2,8% до 4449,2 доллара за унцию. В, частности, подешевели на российском рынке бумаги ВК (-2%), ММК (-1,7%), "Ростелекома" (-1,7%), "Озона" (-1,7%). Подорожали бумаги "Мосэнерго" (+3,5%), "Русала" (+2,2%), "ДОМ.РФ" (+2,2%). Префы "Сургутнефтегаза" (+1,9%) традиционно выросли на фоне скачка вверх курсов инвалют к рублю. ЮАНЬ ВЫРОС К РУБЛЮ Рубль в ходе биржевой сессии торговался в ощутимом минусе против юаня, китайская валюта росла в направлении уровня 11,5 рубля, однако до закрытию торгов пока не смогла дотянуться до него. "Рубль начал год ожидаемо слабо – юань на Мосбирже вышел к 11,4 рубля. На курс нацвалюты РФ оказали давление ухудшение геополитического фона и сокращение объема продаж валюты на рынке Центробанком РФ по бюджетному правилу. Кроме того, экономическая активность на старте года практически замерла, а спрос на импорт и соответственно – на валюту, активный", - комментирует Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Прогнозы Ослабление рубля может продолжиться в начале 2026 года – в первом квартале курс доллара может подрасти до 85-90 рублей, а курс юаня – до 11,8-12,5 рубля, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". При текущей конъюнктуре можно ждать дальнейшей потери рублем своих позиций, считает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ориентиры по курсу юаня – 11,3-11,5 рубля, доллара – 80-82 рубля", - добавляет он. Прогноз для индекса Мосбиржи на открытие торгов 6 января: диапазон 2700–2800 пунктов, говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

