На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле
сша
венесуэла
запад
мадуро
ес
мид
оон
в мире
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. От Евросоюза не стоит ждать принципиальной и жесткой реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt."Заявление Испании стало позором. Тон по отношению к России после начала специальной военной операции на Украине был агрессивным, почему бы не проявить такую же агрессию по отношению к США, которые атакуют Венесуэлу? Это просто позорно. Мир ускользает от нас", — заявил эксперт.По мнению Монедеро, Брюссель не пойдет на введение каких-либо санкций против Вашингтона. Кроме того, политолог выразил обеспокоенность тем, что жители стран ЕС подвергаются давлению за выражение взглядов, не совпадающих с официальной позицией властей."Вполне возможно, что это станет уголовным преступлением. Мы уже видим это при различных заявлениях о событиях на Украине", — подчеркнул он.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
сша
венесуэла
запад
сша, венесуэла, запад, мадуро, ес, мид, оон, в мире
США, ВЕНЕСУЭЛА, ЗАПАД, Мадуро, ЕС, МИД, ООН, В мире
На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. От Евросоюза не стоит ждать принципиальной и жесткой реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt.
"Заявление Испании стало позором. Тон по отношению к России после начала специальной военной операции на Украине был агрессивным, почему бы не проявить такую же агрессию по отношению к США, которые атакуют Венесуэлу? Это просто позорно. Мир ускользает от нас", — заявил эксперт.
По мнению Монедеро, Брюссель не пойдет на введение каких-либо санкций против Вашингтона. Кроме того, политолог выразил обеспокоенность тем, что жители стран ЕС подвергаются давлению за выражение взглядов, не совпадающих с официальной позицией властей.
"Вполне возможно, что это станет уголовным преступлением. Мы уже видим это при различных заявлениях о событиях на Украине", — подчеркнул он.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
США ВЕНЕСУЭЛА ЗАПАД Мадуро ЕС МИД ООН В мире
 
 
