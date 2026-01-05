На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле
Политолог Монедеро раскритиковал реакцию Евросоюза на атаку США
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. От Евросоюза не стоит ждать принципиальной и жесткой реакции на атаку США по Венесуэле, заявил испанский политолог Хуан Карлос Монедеро в интервью изданию Junge Welt.
По мнению Монедеро, Брюссель не пойдет на введение каких-либо санкций против Вашингтона. Кроме того, политолог выразил обеспокоенность тем, что жители стран ЕС подвергаются давлению за выражение взглядов, не совпадающих с официальной позицией властей.
"Вполне возможно, что это станет уголовным преступлением. Мы уже видим это при различных заявлениях о событиях на Украине", — подчеркнул он.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
