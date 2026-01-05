Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/aviaperevozki-866220570.html
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году - 05.01.2026, ПРАЙМ
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году
Российские авиакомпании в текущем году планируют перевезти 110,4 миллионов пассажиров, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T13:15+0300
2026-01-05T13:15+0300
бизнес
россия
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в текущем году планируют перевезти 110,4 миллионов пассажиров, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "110,4 миллионов человек – план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал он. Ранее Ядров сообщал, что российские авиакомпании по итогам 2025 года предварительно перевезли 108,5 миллионов человек. Внутрироссийские перевозки пассажиров составили 81,24 миллиона человек. Международными рейсами перевезено более 27,4 миллиона пассажиров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_fd54bb6b4eddc1f43bf800e2e933e3a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация, Воздушный транспорт
13:15 05.01.2026
 
Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году

Росавиация: российские авиакомпании в 2026 году перевезут 110,4 млн пассажиров

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в текущем году планируют перевезти 110,4 миллионов пассажиров, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"110,4 миллионов человек – план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал он.
Ранее Ядров сообщал, что российские авиакомпании по итогам 2025 года предварительно перевезли 108,5 миллионов человек. Внутрироссийские перевозки пассажиров составили 81,24 миллиона человек. Международными рейсами перевезено более 27,4 миллиона пассажиров.
 
БизнесРОССИЯРосавиацияВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала