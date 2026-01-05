https://1prime.ru/20260105/aviaperevozki-866220570.html

Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году

Росавиация рассказала о планах по перевозке пассажиров в 2026 году

Российские авиакомпании в текущем году планируют перевезти 110,4 миллионов пассажиров, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

бизнес

россия

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в текущем году планируют перевезти 110,4 миллионов пассажиров, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "110,4 миллионов человек – план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год", - сказал он. Ранее Ядров сообщал, что российские авиакомпании по итогам 2025 года предварительно перевезли 108,5 миллионов человек. Внутрироссийские перевозки пассажиров составили 81,24 миллиона человек. Международными рейсами перевезено более 27,4 миллиона пассажиров.

