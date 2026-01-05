Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия создадут программу сотрудничества в авиастроении - 05.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия создадут программу сотрудничества в авиастроении
МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились сформировать программу сотрудничества в области авиастроения, рассчитанную до 2035 года, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник. "Договорились о том, что будет формироваться обновленная программа в области авиастроения, которая задействует наш промышленный сектор, до 2035 года", - приводит агентство Белта слова Рогожника. Он проинформировал, что в конце 2025 года состоялись переговоры в правительстве России, на которых обсуждались в том числе вопросы сотрудничества в области промышленного производства. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Росавиация сообщала, что сертификация российско-белорусского двухмоторного легкого 19-местного самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы. Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец машины. Рогожник ранее говорил, что Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы сотрудничества в области авиастроения. Он отмечал, что есть намерение расширить программу до 2035 года и задействовать в кооперации помимо компании "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах, который реализует проект "Освей", еще и Минский завод гражданской авиации №407 и Оршанский авиаремонтный завод.
бизнес, россия, белоруссия, рф, иннопром, росавиация
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Иннопром, Росавиация
13:49 05.01.2026
 
Россия и Белоруссия создадут программу сотрудничества в авиастроении

Минск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении до 2035 года

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились сформировать программу сотрудничества в области авиастроения, рассчитанную до 2035 года, сообщил посол республики в РФ Александр Рогожник.
"Договорились о том, что будет формироваться обновленная программа в области авиастроения, которая задействует наш промышленный сектор, до 2035 года", - приводит агентство Белта слова Рогожника.
Он проинформировал, что в конце 2025 года состоялись переговоры в правительстве России, на которых обсуждались в том числе вопросы сотрудничества в области промышленного производства.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и Россия подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Росавиация сообщала, что сертификация российско-белорусского двухмоторного легкого 19-местного самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы. Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец машины.
Рогожник ранее говорил, что Белоруссия обсуждает с Россией расширение программы сотрудничества в области авиастроения. Он отмечал, что есть намерение расширить программу до 2035 года и задействовать в кооперации помимо компании "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах, который реализует проект "Освей", еще и Минский завод гражданской авиации №407 и Оршанский авиаремонтный завод.
 
