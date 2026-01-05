https://1prime.ru/20260105/avtomobili-866216183.html

Продажи новых отечественных автомобилей в России выросли на 0,2 процента

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Продажи в России новых автомобилей, произведенных на территории страны, выросли по итогам 2025 года на 0,2% и составили 831,25 тысячи единиц, в том числе в декабре они выросли на 22,6% к декабрю 2024 года, до 92,7 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 831,2 тысячи штук, что на 0,2% больше показателей 2024 года… В декабре объёмы реализации автомобилей, произведённых на территории Российской Федерации, составили 92,7 тысячи штук, что на 22,6% больше, чем в декабре 2024 года", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что за весь год продажи импортной техники составили около 664,5 тысячи штук, что на 34% меньше объемов предыдущего года, а в декабре было реализовано 62,8 тысячи импортных машин, то есть на 11% меньше, чем в декабре 2024 года. "Доля российской техники по итогам 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 56%... конкретно в декабре доля отечественной техники практически достигла 60%", - добавили в Минпромторге.

