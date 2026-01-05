Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Башкирии сняли ограничения движения на федеральных трассах - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/bashkirija-866211698.html
В Башкирии сняли ограничения движения на федеральных трассах
В Башкирии сняли ограничения движения на федеральных трассах - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Башкирии сняли ограничения движения на федеральных трассах
Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T06:33+0300
2026-01-05T06:33+0300
бизнес
россия
башкирия
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866211698.jpg?1767584011
УФА, 5 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону. Четвертого января в условиях сильной метели и плохой видимости в республике ограничили или прекратили движение транспорта на 31 участке дорог: восьми участках федеральных трасс, 14 региональных и девяти межмуниципальных дорогах. "Все ограничения на федеральных автодорогах сняты", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии. В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник в пункты обогрева, развёрнутые на сложных участках дорог, обратились 17 человек. В связи с ограничениями отменено 25 автобусных рейсов. "По состоянию на 7.00 (5.00 мск - ред.) ограничения действуют на 23 участках автомобильных дорог (14 участков региональных, девять участков межмуниципальных дорог) общей протяженностью 2055 километров, из них прекращение движения для всех видов транспортных средств на семи участках автомобильных дорог, общей протяженностью 733 километра", - сообщают спасатели.
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, башкирия, мчс
Бизнес, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, МЧС
06:33 05.01.2026
 
В Башкирии сняли ограничения движения на федеральных трассах

В Башкирии сняли ограничения движения на участках федеральных трасс из-за метели

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
УФА, 5 янв - ПРАЙМ. Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону.
Четвертого января в условиях сильной метели и плохой видимости в республике ограничили или прекратили движение транспорта на 31 участке дорог: восьми участках федеральных трасс, 14 региональных и девяти межмуниципальных дорогах.
"Все ограничения на федеральных автодорогах сняты", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник в пункты обогрева, развёрнутые на сложных участках дорог, обратились 17 человек. В связи с ограничениями отменено 25 автобусных рейсов.
"По состоянию на 7.00 (5.00 мск - ред.) ограничения действуют на 23 участках автомобильных дорог (14 участков региональных, девять участков межмуниципальных дорог) общей протяженностью 2055 километров, из них прекращение движения для всех видов транспортных средств на семи участках автомобильных дорог, общей протяженностью 733 километра", - сообщают спасатели.
 
БизнесРОССИЯБАШКИРИЯМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала