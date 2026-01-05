https://1prime.ru/20260105/belorussiya-866221900.html

Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол

2026-01-05T13:55+0300

экономика

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия намерены создать общую информационную систему, чтобы уйти от ненужной конкуренции дублирующих производств, сообщил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Мы договорились о создании единой информационной системы, которая будет обеспечивать контроль за ликвидацией и созданием дублирующих производств с тем, чтобы мы развивались и дополняли друг друга, не конкурируя в определенном секторе", - приводит агентство Белта слова Рогожника. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в понедельник принял с докладом Рогожника и дал в целом позитивную оценку развитию торгового сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, но указал на невыполнение намеченных планов по динамике роста в торговле. В частности, глава государство обратил внимание на то, что есть "проседание по (торговле продукцией – ред.) промышленности". По данным издания "СБ.Беларусь сегодня", Рогожник проинформировал президента, что экспорт товаров в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 2,3%, хотя планами белорусский властей был предусмотрен прирост на 5%. "На мой взгляд, это замечательный показатель. Никто еще в начале и середине года не ожидал, что мы сможем решить тот клубок проблем, который у нас был, и выйти фактически на рекордный показатель экспорта не только товаров, но и услуг", - приводит издание слова дипломата. Рогожник добавил, что со стороны президента прозвучала определенная критика в отношении машиностроительного комплекса, который сработал хуже, чем в предыдущие периоды. Вместе с тем за последние четыре года прирост в этом направлении есть, сказал он. "Несмотря на те моменты охлаждения российской экономики, которые имеют место, мы не допустили серьезного спада в своих экспортных поставках и, делая акцент на сотрудничестве с регионами, сохранили фундамент в работе и в этой отрасли", — подчеркнул посол.

