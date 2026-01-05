Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260105/belorussiya-866221900.html
Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол
Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол - 05.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол
Белоруссия и Россия намерены создать общую информационную систему, чтобы уйти от ненужной конкуренции дублирующих производств, сообщил посол республики в Москве | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T13:55+0300
2026-01-05T13:55+0300
экономика
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83848/24/838482462_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_16e6d11e3c94b59b6eb4e069d3e0bd6b.jpg
МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия намерены создать общую информационную систему, чтобы уйти от ненужной конкуренции дублирующих производств, сообщил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Мы договорились о создании единой информационной системы, которая будет обеспечивать контроль за ликвидацией и созданием дублирующих производств с тем, чтобы мы развивались и дополняли друг друга, не конкурируя в определенном секторе", - приводит агентство Белта слова Рогожника. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в понедельник принял с докладом Рогожника и дал в целом позитивную оценку развитию торгового сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, но указал на невыполнение намеченных планов по динамике роста в торговле. В частности, глава государство обратил внимание на то, что есть "проседание по (торговле продукцией – ред.) промышленности". По данным издания "СБ.Беларусь сегодня", Рогожник проинформировал президента, что экспорт товаров в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 2,3%, хотя планами белорусский властей был предусмотрен прирост на 5%. "На мой взгляд, это замечательный показатель. Никто еще в начале и середине года не ожидал, что мы сможем решить тот клубок проблем, который у нас был, и выйти фактически на рекордный показатель экспорта не только товаров, но и услуг", - приводит издание слова дипломата. Рогожник добавил, что со стороны президента прозвучала определенная критика в отношении машиностроительного комплекса, который сработал хуже, чем в предыдущие периоды. Вместе с тем за последние четыре года прирост в этом направлении есть, сказал он. "Несмотря на те моменты охлаждения российской экономики, которые имеют место, мы не допустили серьезного спада в своих экспортных поставках и, делая акцент на сотрудничестве с регионами, сохранили фундамент в работе и в этой отрасли", — подчеркнул посол.
https://1prime.ru/20260105/lukashenko-866219036.html
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83848/24/838482462_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72904d69761eff72b500bd7b2601c6a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Лукашенко
13:55 05.01.2026
 
Россия и Белоруссия создадут единую информсистему, заявил посол

Рогожник: Москва и Минск создадут информсистему для ухода от конкуренции производств

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Белоруссия и Россия намерены создать общую информационную систему, чтобы уйти от ненужной конкуренции дублирующих производств, сообщил посол республики в Москве Александр Рогожник.
"Мы договорились о создании единой информационной системы, которая будет обеспечивать контроль за ликвидацией и созданием дублирующих производств с тем, чтобы мы развивались и дополняли друг друга, не конкурируя в определенном секторе", - приводит агентство Белта слова Рогожника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в понедельник принял с докладом Рогожника и дал в целом позитивную оценку развитию торгового сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, но указал на невыполнение намеченных планов по динамике роста в торговле. В частности, глава государство обратил внимание на то, что есть "проседание по (торговле продукцией – ред.) промышленности".
По данным издания "СБ.Беларусь сегодня", Рогожник проинформировал президента, что экспорт товаров в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 2,3%, хотя планами белорусский властей был предусмотрен прирост на 5%.
"На мой взгляд, это замечательный показатель. Никто еще в начале и середине года не ожидал, что мы сможем решить тот клубок проблем, который у нас был, и выйти фактически на рекордный показатель экспорта не только товаров, но и услуг", - приводит издание слова дипломата.
Рогожник добавил, что со стороны президента прозвучала определенная критика в отношении машиностроительного комплекса, который сработал хуже, чем в предыдущие периоды. Вместе с тем за последние четыре года прирост в этом направлении есть, сказал он. "Несмотря на те моменты охлаждения российской экономики, которые имеют место, мы не допустили серьезного спада в своих экспортных поставках и, делая акцент на сотрудничестве с регионами, сохранили фундамент в работе и в этой отрасли", — подчеркнул посол.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Лукашенко выразил недовольство темпами роста торговли с Россией
12:06
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВААлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала