Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/birzhi-866231334.html
Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности
Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности - 05.01.2026, ПРАЙМ
Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности
Основные фондовые индексы США растут в первый понедельник года в ожидании данных о небольшом подъёме деловой активности в промышленности США, свидетельствуют... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T19:51+0300
2026-01-05T19:51+0300
рынок
торги
индексы
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в первый понедельник года в ожидании данных о небольшом подъёме деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,75%, до 48 743,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 0,5%, до 23 352,03 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,51%, до 6 893,14 пункта. Позже в понедельник ожидаются данные индекса деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) страны в декабре. Аналитик полагают, что он поднялся до 48,3% с уровня ноября в 48,2%, Также инвесторы оценивают мировые новости. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. А американский президент Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
https://1prime.ru/20260105/birzhi-866033776.html
сша
венесуэла
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Dow Jones, Nasdaq Composite
19:51 05.01.2026
 
Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности

Фондовые индексы США поднимаются перед выходом данных об активности в промышленности

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в первый понедельник года в ожидании данных о небольшом подъёме деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,75%, до 48 743,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 0,5%, до 23 352,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,51%, до 6 893,14 пункта.
Позже в понедельник ожидаются данные индекса деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) страны в декабре. Аналитик полагают, что он поднялся до 48,3% с уровня ноября в 48,2%,
Также инвесторы оценивают мировые новости. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. А американский президент Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
"Черный лебедь" свернул не туда: что ждет биржи в 2026-м
07:07
 
РынокТоргиИндексыСШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала