Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности

Биржи США растут в ожидании данных по деловой активности в промышленности

2026-01-05T19:51+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в первый понедельник года в ожидании данных о небольшом подъёме деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.36 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,75%, до 48 743,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite на 0,5%, до 23 352,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,51%, до 6 893,14 пункта. Позже в понедельник ожидаются данные индекса деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) страны в декабре. Аналитик полагают, что он поднялся до 48,3% с уровня ноября в 48,2%, Также инвесторы оценивают мировые новости. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. А американский президент Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

