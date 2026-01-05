https://1prime.ru/20260105/dax-866218905.html
Немецкий DAX обновил исторический рекорд
Немецкий DAX обновил исторический рекорд - 05.01.2026, ПРАЙМ
Немецкий DAX обновил исторический рекорд
Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов,... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T12:01+0300
2026-01-05T12:01+0300
2026-01-05T12:01+0300
экономика
торги
индексы
рынок
европа
dax
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/09/841350991_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b6915e00b4290985a7a5be84b1c2d29a.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск немецкий DAX подскакивает на 1,13% относительно предыдущего закрытия, до 24 801,35 пункта, а минутами ранее он достигал абсолютного рекордного значения в 24 816,05 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время поднимается на 0,18%, до 9 969,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 242,89 пункта.
европа
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/09/841350991_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e6a179d30f582e37ed3c56c10cc1e2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, индексы, рынок, европа, dax, германия
Экономика, Торги, Индексы, Рынок, ЕВРОПА, DAX, ГЕРМАНИЯ
Немецкий DAX обновил исторический рекорд
Немецкий DAX поднялся выше 24 801 пункта и обновил исторический рекорд
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 мск немецкий DAX
подскакивает на 1,13% относительно предыдущего закрытия, до 24 801,35 пункта, а минутами ранее он достигал абсолютного рекордного значения в 24 816,05 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время поднимается на 0,18%, до 9 969,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 242,89 пункта.