https://1prime.ru/20260105/dax-866218905.html

Немецкий DAX обновил исторический рекорд

Немецкий DAX обновил исторический рекорд - 05.01.2026, ПРАЙМ

Немецкий DAX обновил исторический рекорд

Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T12:01+0300

2026-01-05T12:01+0300

2026-01-05T12:01+0300

экономика

торги

индексы

рынок

европа

dax

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/09/841350991_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b6915e00b4290985a7a5be84b1c2d29a.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск немецкий DAX подскакивает на 1,13% относительно предыдущего закрытия, до 24 801,35 пункта, а минутами ранее он достигал абсолютного рекордного значения в 24 816,05 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время поднимается на 0,18%, до 9 969,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 242,89 пункта.

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, индексы, рынок, европа, dax, германия