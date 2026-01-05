Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.52 мск немецкий DAX подскакивает на 1,13% относительно предыдущего закрытия, до 24 801,35 пункта, а минутами ранее он достигал абсолютного рекордного значения в 24 816,05 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время поднимается на 0,18%, до 9 969,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 242,89 пункта.
12:01 05.01.2026
 
Немецкий DAX обновил исторический рекорд

Немецкий DAX поднялся выше 24 801 пункта и обновил исторический рекорд

© CC BY 2.0 / Fred RomeroВид на Франкфуртскую фондовую биржу в Германии
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу в Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в первый понедельник года, при этом немецкий DAX обновил исторический рекорд, поднявшись выше 24 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 мск немецкий DAX подскакивает на 1,13% относительно предыдущего закрытия, до 24 801,35 пункта, а минутами ранее он достигал абсолютного рекордного значения в 24 816,05 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время поднимается на 0,18%, до 9 969,3 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 242,89 пункта.
 
Заголовок открываемого материала