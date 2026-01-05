На Западе сделали громкое заявление о России после атаки США на Венесуэлу

https://1prime.ru/20260105/dizen-866214332.html

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился в соцсети X, как западные СМИ связали Россию с операцией США в Венесуэле."Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией", — говорится в публикации.Так он прокомментировал статью в издании The Guardian под названием "В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США". В ней утверждается, что президент США Дональд Трамп, конечно, империалист, но во всем виновато "сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния".В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

