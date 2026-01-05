В "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" задержали более 450 рейсов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260105/domodedovo-866209469.html
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были задержаны более чем на два часа, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в "Домодедово" вечером 4 января, во "Внуково" и "Жуковском" еще и в ночь с 3 на 4 января. Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет, 142 из них было отложено более чем на два часа. Еще 25 рейсов было отменено. Ранее Росавиация отмечала, что авиатранспортная система России демонстрирует устойчивость к попыткам вмешательства извне.
01:32 05.01.2026
 
