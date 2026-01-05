https://1prime.ru/20260105/domodedovo-866209469.html

В "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" задержали более 450 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" задержали более 450 рейсов - 05.01.2026, ПРАЙМ

В "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" задержали более 450 рейсов

Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T01:32+0300

2026-01-05T01:32+0300

2026-01-05T01:32+0300

бизнес

аэропорт домодедово

аэропорт внуково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866209469.jpg?1767565938

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Более 450 рейсов на вылет и прилет было задержано 4 января в аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" на фоне вводимых ограничений, 142 из них были задержаны более чем на два часа, подсчитал корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в "Домодедово" вечером 4 января, во "Внуково" и "Жуковском" еще и в ночь с 3 на 4 января. Всего в трех воздушных гаванях было задержано 460 рейсов на вылет и прилет, 142 из них было отложено более чем на два часа. Еще 25 рейсов было отменено. Ранее Росавиация отмечала, что авиатранспортная система России демонстрирует устойчивость к попыткам вмешательства извне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт домодедово, аэропорт внуково, росавиация