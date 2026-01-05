Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация сообщила о завершении аудита аэропорта Домодедово
Росавиация сообщила о завершении аудита аэропорта Домодедово
Аудиторская проверка московского аэропорта "Домодедово" завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 05.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Аудиторская проверка московского аэропорта "Домодедово" завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, и потенциальные инвесторы есть. "Как сказал Антон Германович, продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершён", - сказал Ядров. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
бизнес, россия, московская область, рф, антон силуанов, аэропорт домодедово, росавиация
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Московская область, РФ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово, Росавиация
Росавиация сообщила о завершении аудита аэропорта Домодедово

Глава Росавиации Ядров заявил о завершении аудитосрской проверки аэропорта Домодедово

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Аудиторская проверка московского аэропорта "Домодедово" завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, и потенциальные инвесторы есть.
"Как сказал Антон Германович, продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершён", - сказал Ядров.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
