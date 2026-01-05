https://1prime.ru/20260105/domodedovo-866221134.html
Росавиация сообщила о завершении аудита аэропорта Домодедово
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Аудиторская проверка московского аэропорта "Домодедово" завершена, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, и потенциальные инвесторы есть. "Как сказал Антон Германович, продавать аэропорт начнут после Нового года. Аудит завершён", - сказал Ядров. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
