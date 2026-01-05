https://1prime.ru/20260105/ek-866231000.html

Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "ЕС 18-19 декабря (2025 года - ред.) принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро в рамках усиленного сотрудничества. ЕК предложила решение Совета ЕС, разрешающее такое сотрудничество, которое было принято в конце декабря. Документ еще должен быть утвержден квалифицированным большинством и получить согласие Европарламента. Параллельно ведется работа над регламентом, устанавливающим условия кредита, принятие которого запланировано на январь, а также над изменением регламента MSS (о макрофинансовой поддержке ЕС – ред.), необходимым для предоставления займа третьей стране. С учетом срочности первый транш планируется перечислить не позднее второго полугодия 2026 года", - сказал он. Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается. Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.

