Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/ek-866231000.html
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года - 05.01.2026, ПРАЙМ
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года
Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T19:10+0300
2026-01-05T19:10+0300
финансы
мировая экономика
украина
брюссель
венгрия
виктор орбан
ес
ек
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "ЕС 18-19 декабря (2025 года - ред.) принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро в рамках усиленного сотрудничества. ЕК предложила решение Совета ЕС, разрешающее такое сотрудничество, которое было принято в конце декабря. Документ еще должен быть утвержден квалифицированным большинством и получить согласие Европарламента. Параллельно ведется работа над регламентом, устанавливающим условия кредита, принятие которого запланировано на январь, а также над изменением регламента MSS (о макрофинансовой поддержке ЕС – ред.), необходимым для предоставления займа третьей стране. С учетом срочности первый транш планируется перечислить не позднее второго полугодия 2026 года", - сказал он. Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается. Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
https://1prime.ru/20251231/ukraina-866108863.html
украина
брюссель
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, брюссель, венгрия, виктор орбан, ес, ек, рада
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС, ЕК, Рада
19:10 05.01.2026
 
Первый транш кредита ЕС Киеву передадут в первой половине года

ЕК: первый транш кредита ЕС на €90 млрд для Украины передадут не позднее второго полугодия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Первый транш нового кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро для Украины будет перечислен не позднее второго полугодия 2026 года, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
В Брюсселе 19 декабря 2025 года завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
"ЕС 18-19 декабря (2025 года - ред.) принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро в рамках усиленного сотрудничества. ЕК предложила решение Совета ЕС, разрешающее такое сотрудничество, которое было принято в конце декабря. Документ еще должен быть утвержден квалифицированным большинством и получить согласие Европарламента. Параллельно ведется работа над регламентом, устанавливающим условия кредита, принятие которого запланировано на январь, а также над изменением регламента MSS (о макрофинансовой поддержке ЕС – ред.), необходимым для предоставления займа третьей стране. С учетом срочности первый транш планируется перечислить не позднее второго полугодия 2026 года", - сказал он.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
СМИ: Украина может не завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году
31 декабря 2025, 11:24
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАБрюссельВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕСЕКРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала