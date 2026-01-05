Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач... восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", - говорится в документе.
15:37 05.01.2026
 
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

Президент РФ В.Путин
Президент РФ В.Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач... восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", - говорится в документе.
 
