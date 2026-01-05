https://1prime.ru/20260105/ekonomika-866225869.html
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:37+0300
2026-01-05T15:37+0300
2026-01-05T15:37+0300
экономика
финансы
россия
владимир путин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8458f4f20b07e89bb692a90f83fc9b3d.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач... восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83986/83/839868342_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_f9ed878490d307ea7b4f5e7625a6b8bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владимир путин, правительство рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики
Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить восстановление темпов роста экономики