Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики - 05.01.2026

Путин поручил обеспечить восстановление темпов роста экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный... | 05.01.2026

2026-01-05T15:37+0300

2026-01-05T15:37+0300

2026-01-05T15:37+0300

экономика

финансы

россия

владимир путин

правительство рф

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач... восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики", - говорится в документе.

2026

Новости

финансы, россия, владимир путин, правительство рф