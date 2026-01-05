https://1prime.ru/20260105/ekonomika-866226462.html

ЦБ и правительство обеспечат реализацию плана по обелению экономики

2026-01-05T15:49+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ РФ обеспечить реализацию плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики", - говорится в поручении.

