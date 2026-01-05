Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила стоимость аренды жилья в России
2026-01-05T05:18+0300
2026-01-05T05:18+0300
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в России сегодня существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке, поэтому во всех регионах страны аренда все еще намного выгоднее жилищного кредита, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "В текущем моменте расходы на аренду, конечно, существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке. Несмотря на то, что аренда дорожает, снимать жилье пока все еще намного выгоднее, чем выплачивать ипотеку. Это характерно для всех регионов России", - добавила она. Носова отметила, что даже при низких ставках по ипотеке аренда избавляет граждан от необходимости откладывать средства на накопление первоначального взноса по ипотечному кредиту, что особенно важно для домохозяйств с низким уровнем дохода. Средний размер кредита по ипотеке в ноябре достиг рекордных 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее, при этом средний срок кредита составляет 25 лет и 9 месяцев, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. В то же время средняя ставка по всем жилищным кредитам по итогам ноября составила 7,9%.
05:18 05.01.2026
 
Эксперт оценила стоимость аренды жилья в России

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в России сегодня существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке, поэтому во всех регионах страны аренда все еще намного выгоднее жилищного кредита, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"В текущем моменте расходы на аренду, конечно, существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке. Несмотря на то, что аренда дорожает, снимать жилье пока все еще намного выгоднее, чем выплачивать ипотеку. Это характерно для всех регионов России", - добавила она.
Носова отметила, что даже при низких ставках по ипотеке аренда избавляет граждан от необходимости откладывать средства на накопление первоначального взноса по ипотечному кредиту, что особенно важно для домохозяйств с низким уровнем дохода.
Средний размер кредита по ипотеке в ноябре достиг рекордных 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее, при этом средний срок кредита составляет 25 лет и 9 месяцев, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. В то же время средняя ставка по всем жилищным кредитам по итогам ноября составила 7,9%.
 
