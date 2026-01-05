Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/ekspert-866210867.html
Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира
Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира - 05.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира
Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T05:48+0300
2026-01-05T05:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866210867.jpg?1767581299
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По словам Хазанова, на стоимость драгоценных камней может влиять ряд факторов: многочисленность и размеры месторождений, а также масштабы их разработки. Поэтому нередко бриллианты оказываются дешевле рубинов, изумрудов, иногда даже сапфиров, отметил он. Например, месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, соответственно, объемы их добычи скромнее, объясняет эксперт. "Большое значение имеет размер и масса камня, наличие в нем внутренних дефектов (трещин, пузырей), цвет и его оттенки, степень прозрачности, форма огранки. Поэтому, например, кашмирский сапфир, имеющий васильково-синий шелковистый цвет (благодаря микровключениям рутила), будет дороже плотно-синего бирманского", - рассказал Хазанов. "К тому же кашмирские сапфиры давно не добываются, и в силу редкости их попадания на рынок за ними идет настоящая охота", - отмечает он. "То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, - их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений", - добавил эксперт, отметив, что они "явно будут расти в цене" при сокращении их поставок на рынок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:48 05.01.2026
 
Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира

Эксперт Хазанов: кашмирские сапфиры и синие гранаты считаются самыми дорогими в мире

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По словам Хазанова, на стоимость драгоценных камней может влиять ряд факторов: многочисленность и размеры месторождений, а также масштабы их разработки. Поэтому нередко бриллианты оказываются дешевле рубинов, изумрудов, иногда даже сапфиров, отметил он.
Например, месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, соответственно, объемы их добычи скромнее, объясняет эксперт.
"Большое значение имеет размер и масса камня, наличие в нем внутренних дефектов (трещин, пузырей), цвет и его оттенки, степень прозрачности, форма огранки. Поэтому, например, кашмирский сапфир, имеющий васильково-синий шелковистый цвет (благодаря микровключениям рутила), будет дороже плотно-синего бирманского", - рассказал Хазанов.
"К тому же кашмирские сапфиры давно не добываются, и в силу редкости их попадания на рынок за ними идет настоящая охота", - отмечает он.
"То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, - их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений", - добавил эксперт, отметив, что они "явно будут расти в цене" при сокращении их поставок на рынок.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала