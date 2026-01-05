https://1prime.ru/20260105/ekspert-866210867.html

Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира

Эксперт назвал самые дорогие драгоценные камни мира

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Среди самых дорогих драгоценных камней мира есть особенно редкие экземпляры, за которыми охотится весь мир: это кашмирские сапфиры и синие гранаты, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По словам Хазанова, на стоимость драгоценных камней может влиять ряд факторов: многочисленность и размеры месторождений, а также масштабы их разработки. Поэтому нередко бриллианты оказываются дешевле рубинов, изумрудов, иногда даже сапфиров, отметил он. Например, месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, соответственно, объемы их добычи скромнее, объясняет эксперт. "Большое значение имеет размер и масса камня, наличие в нем внутренних дефектов (трещин, пузырей), цвет и его оттенки, степень прозрачности, форма огранки. Поэтому, например, кашмирский сапфир, имеющий васильково-синий шелковистый цвет (благодаря микровключениям рутила), будет дороже плотно-синего бирманского", - рассказал Хазанов. "К тому же кашмирские сапфиры давно не добываются, и в силу редкости их попадания на рынок за ними идет настоящая охота", - отмечает он. "То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, - их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений", - добавил эксперт, отметив, что они "явно будут расти в цене" при сокращении их поставок на рынок.

