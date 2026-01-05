Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подсчитано, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается примерно на 3 ГВт от уровня предыдущей ночи, несмотря на ночное празднование, рассчитали для РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы ("СО ЕЭС"). "В новогодние праздники существенно снижается промышленное потребление. И несмотря на увеличение бытового потребления, в целом по энергосистеме мы всегда видим устойчивое существенное снижение нагрузки... Страна встречает Новый год с нагрузкой примерно на 3 ГВт ниже, чем в предшествующую ночь", - заявили в регуляторе. Также в течение новогодних праздников дневной максимум потребления уменьшается на 8-10 ГВт от предшествующих дней декабря - это порядка 7% от дневного максимума в обычные выходные дни. Наибольшее снижение приходится на 1 и 2 января. А к 5-6 января энергопотребление постепенно выходит на уровень обычных выходных дней, добавили в "СО ЕЭС". Ранее в пресс-службе Системного оператора рассказывали РИА Новости, что регулятор ожидает роста энергопотребления в России в следующем году на 2,2%. Там также заявляли, что по прогнозу на 2025 год энергопотребление может снизиться на 0,5% или остаться на уровне 2024 года, то есть на уровне 1,19 триллиона кВт.ч.
россия, новый год
Энергетика, РОССИЯ, Новый год
15:30 05.01.2026
 
Подсчитано, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь

"СО ЕЭС": энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается на 3 ГВт

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается примерно на 3 ГВт от уровня предыдущей ночи, несмотря на ночное празднование, рассчитали для РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы ("СО ЕЭС").
"В новогодние праздники существенно снижается промышленное потребление. И несмотря на увеличение бытового потребления, в целом по энергосистеме мы всегда видим устойчивое существенное снижение нагрузки... Страна встречает Новый год с нагрузкой примерно на 3 ГВт ниже, чем в предшествующую ночь", - заявили в регуляторе.
Также в течение новогодних праздников дневной максимум потребления уменьшается на 8-10 ГВт от предшествующих дней декабря - это порядка 7% от дневного максимума в обычные выходные дни.
Наибольшее снижение приходится на 1 и 2 января. А к 5-6 января энергопотребление постепенно выходит на уровень обычных выходных дней, добавили в "СО ЕЭС".
Ранее в пресс-службе Системного оператора рассказывали РИА Новости, что регулятор ожидает роста энергопотребления в России в следующем году на 2,2%. Там также заявляли, что по прогнозу на 2025 год энергопотребление может снизиться на 0,5% или остаться на уровне 2024 года, то есть на уровне 1,19 триллиона кВт.ч.
 
ЭнергетикаРОССИЯНовый год
 
 
