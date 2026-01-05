https://1prime.ru/20260105/energosnabzhenie-866214443.html
В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды
В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды
Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T09:01+0300
2026-01-05T09:01+0300
2026-01-05T09:01+0300
энергетика
саратовская область
электроэнергия
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76134/72/761347206_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_79ee4716930f3a7a0af64b14beb0fb0e.jpg
САРАТОВ, 5 янв - ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети Волга". В субботу на территории Саратовской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25-27 метров в секунду, метели, сильного снега, ухудшения видимости. Утром в воскресенье разгул стихии продолжился. Из-за этого были локальные перебои с подачей электричества примерно в двух десятках районов области. "Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Саратовские РС" завершили ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений в Саратовской области. Энергетики восстановили четыре воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 48 ЛЭП 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью некоторых энергообъектов. В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 132 населенных пунктах в особом режиме работали 99 бригад энергетиков: 277 специалистов, 123 единицы техники", - отчитались энергетики в своем Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76134/72/761347206_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_f25c29e8e5a301ab4855198a4880e21c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, электроэнергия, россия, общество
Энергетика, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, электроэнергия, РОССИЯ, Общество
В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды
В Саратовской области полностью восстановили электроснабжение после шторма и снегопада