https://1prime.ru/20260105/energosnabzhenie-866214443.html

В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды

В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды - 05.01.2026, ПРАЙМ

В Саратовской области восстановили энергоснабжение после непогоды

Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T09:01+0300

2026-01-05T09:01+0300

2026-01-05T09:01+0300

энергетика

саратовская область

электроэнергия

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76134/72/761347206_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_79ee4716930f3a7a0af64b14beb0fb0e.jpg

САРАТОВ, 5 янв - ПРАЙМ. Специалисты полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Саратовской области после шторма и снегопада в выходные, сообщает компания "Россети Волга". В субботу на территории Саратовской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25-27 метров в секунду, метели, сильного снега, ухудшения видимости. Утром в воскресенье разгул стихии продолжился. Из-за этого были локальные перебои с подачей электричества примерно в двух десятках районов области. "Сотрудники филиала "Россети Волга" – "Саратовские РС" завершили ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений в Саратовской области. Энергетики восстановили четыре воздушных линии электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ и 48 ЛЭП 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью некоторых энергообъектов. В общей сложности над ликвидацией последствий циклона в 132 населенных пунктах в особом режиме работали 99 бригад энергетиков: 277 специалистов, 123 единицы техники", - отчитались энергетики в своем Telegram-канале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саратовская область, электроэнергия, россия, общество