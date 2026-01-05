https://1prime.ru/20260105/energosnabzhenie-866222246.html
В Апшеронском районе за ночь восстановили энергоснабжение 1,8 тысячи домов
В Апшеронском районе за ночь восстановили энергоснабжение 1,8 тысячи домов - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Апшеронском районе за ночь восстановили энергоснабжение 1,8 тысячи домов
Специалисты за минувшую ночь восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов в Апшеронском районе Кубани, где после сильных снегопадов был обесточен ряд... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T14:09+0300
2026-01-05T14:09+0300
2026-01-05T14:09+0300
энергетика
россия
краснодарский край
кубань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
КРАСНОДАР, 5 янв - ПРАЙМ. Специалисты за минувшую ночь восстановили энергоснабжение свыше 1,8 тысячи домов в Апшеронском районе Кубани, где после сильных снегопадов был обесточен ряд населенных пунктов и введен режим ЧС, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 1 января, что в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал 2 января, что без энергоснабжения остались около 28 тысяч человек. По его словам, на территории района в ночь на 1 января был введен режим ЧС, в поселениях развернуты ПВР. "В Апшеронском районе за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тысячи домов. В ночь с 4 на 5 января электричество вернули в 1587 домовладений Хадыженска, в 259 – Тверского сельского поселения, в 12 – Апшеронского городского поселения", - сообщили в оперштабе региона в понедельник. Там отметили, что специалисты аварийно-спасательных служб муниципалитета продолжают работать в круглосуточном режиме.
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, кубань
Энергетика, РОССИЯ, Краснодарский край, КУБАНЬ
В Апшеронском районе за ночь восстановили энергоснабжение 1,8 тысячи домов
В Апшеронском районе Кубани за ночь восстановили электроснабжение свыше 1,8 тыс домов