Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики - 05.01.2026
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T11:54+0300
2026-01-05T11:54+0300
МОСКВА, 5 янв- ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Государственный долг продолжает расти: в среднем по ЕС в 2025 году он составит 82,8%, в зоне евро – 88,8%. В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение: до 83,8% и 89,8% соответственно. Согласно оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,3% в Евросоюзе и 3,2% в зоне евро с последующим ростом в 2026 году до 3,4% и 3,3% соответственно", - говорится в докладе. Дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение среди приоритетов ЕС остается одной из актуальных проблем интеграционного объединения, констатируют в РАН. Разбалансировка финансов, вызванная экстренными потребностями, включая военные цели, на фоне политической нестабильности в некоторых крупных европейских экономиках сохраняется, а где-то даже усугубляется. На страновом уровне наиболее сложная ситуация в государственных финансах характерна для Бельгии и Франции, отмечают авторы доклада. "Из-за расстройства финансов совокупного правительства, выражающегося в сохранении крупных бюджетных дефицитов и нарастании государственного долга, французские власти вынуждены вопреки вялой конъюнктуре следовать курсу на бюджетное оздоровление. По оценкам, стабилизация правительственной задолженности на нынешнем высоком уровне (115% ВВП) потребует не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы", - комментируют они.
мировая экономика, бельгия, франция, ес, ран, госдолг
Экономика, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, РАН, госдолг
11:54 05.01.2026
 
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики

Доклад РАН: госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году

МОСКВА, 5 янв- ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Государственный долг продолжает расти: в среднем по ЕС в 2025 году он составит 82,8%, в зоне евро – 88,8%. В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение: до 83,8% и 89,8% соответственно. Согласно оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,3% в Евросоюзе и 3,2% в зоне евро с последующим ростом в 2026 году до 3,4% и 3,3% соответственно", - говорится в докладе.
Дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение среди приоритетов ЕС остается одной из актуальных проблем интеграционного объединения, констатируют в РАН. Разбалансировка финансов, вызванная экстренными потребностями, включая военные цели, на фоне политической нестабильности в некоторых крупных европейских экономиках сохраняется, а где-то даже усугубляется.
На страновом уровне наиболее сложная ситуация в государственных финансах характерна для Бельгии и Франции, отмечают авторы доклада.
"Из-за расстройства финансов совокупного правительства, выражающегося в сохранении крупных бюджетных дефицитов и нарастании государственного долга, французские власти вынуждены вопреки вялой конъюнктуре следовать курсу на бюджетное оздоровление. По оценкам, стабилизация правительственной задолженности на нынешнем высоком уровне (115% ВВП) потребует не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы", - комментируют они.
Госдолг США
Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе
22 декабря 2025, 23:10
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛЬГИЯФРАНЦИЯЕСРАНгосдолг
 
 
