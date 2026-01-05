https://1prime.ru/20260105/evropa-866218748.html
Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит расти в 2025 году, считают аналитики
МОСКВА, 5 янв- ПРАЙМ. Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит рост в текущем году - до 83,8% и 89,8% соответственно, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Государственный долг продолжает расти: в среднем по ЕС в 2025 году он составит 82,8%, в зоне евро – 88,8%. В 2026 году ожидается дальнейшее увеличение: до 83,8% и 89,8% соответственно. Согласно оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный бюджетный дефицит составит 3,3% в Евросоюзе и 3,2% в зоне евро с последующим ростом в 2026 году до 3,4% и 3,3% соответственно", - говорится в докладе. Дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение среди приоритетов ЕС остается одной из актуальных проблем интеграционного объединения, констатируют в РАН. Разбалансировка финансов, вызванная экстренными потребностями, включая военные цели, на фоне политической нестабильности в некоторых крупных европейских экономиках сохраняется, а где-то даже усугубляется. На страновом уровне наиболее сложная ситуация в государственных финансах характерна для Бельгии и Франции, отмечают авторы доклада. "Из-за расстройства финансов совокупного правительства, выражающегося в сохранении крупных бюджетных дефицитов и нарастании государственного долга, французские власти вынуждены вопреки вялой конъюнктуре следовать курсу на бюджетное оздоровление. По оценкам, стабилизация правительственной задолженности на нынешнем высоком уровне (115% ВВП) потребует не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы", - комментируют они.
