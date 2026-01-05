https://1prime.ru/20260105/finlyandiya-866212556.html

"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал из-за Венесуэлы

"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал из-за Венесуэлы

МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Газета Iltalehti сообщает, что финская оппозиция подвергла критике министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за медлительность в осуждении атаки США на Венесуэлу. "Уже больше суток нельзя говорить об очевидном — а именно о том, что удар США по Венесуэле противоречит международному праву. Руководство внешнеполитической службы явно не способно на это", — написала председатель партии "Левый союз" Минья Коскела в социальной сети X.Глава "Центристской партии" Анти Кайконен предложил собрать комитет по международным делам и безопасности, чтобы услышать мнение высших официальных лиц страны, которые также хранили молчание по этому вопросу. "Руководство внешнеполитического ведомства проявляет удивительную осторожность в комментариях по поводу событий" — сыронизировал Кайконен в беседе с изданием.Издание также сообщает, что Валтонен в конечном итоге сделала заявление о реакции Финляндии на ситуацию под давлением парламента, но при этом избежала осуждения действий США. 3 января Дональд Трамп объявил о том, что США осуществили значительную атаку на Венесуэлу, с последующим захватом президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, и их депортацией. В СМИ сообщалось о взрывах в Каракасе, предположительно, операцию проводило подразделение Delta Force. Пленников вывезли на базу Гуантанамо, а затем переправили в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро вскоре предстанет перед судом, ему может грозить несколько пожизненных сроков. Министерство иностранных дел России выразило свою поддержку народам Венесуэлы, выразив крайнюю озабоченность насильственным вывозом Мадуро и его жены в результате действий США. Москва призвала к их освобождению и предупреждению дальнейшей эскалации ситуации вокруг Венесуэлы. Китай в поддержку Москвы также потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги, осудив действия США как нарушение международного права и основных принципов международных отношений, противоречащее Уставу ООН. Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.

