Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота - 05.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. В России прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы для стимулирования обновления "ветхого флота", рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Дополнительно, чтобы стимулировать обновление "ветхого флота", прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", — сказал он. В начале августа ряду ведомств в России было поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замены, и исходя из него сформировать предложения о продлении и расширении программы льготного лизинга.
15:06 05.01.2026
 
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота

Мантуров: в России прорабатывают предложения по программе обновления ветхого флота

© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевСотрудники Амурского судостроительного завода
Сотрудники Амурского судостроительного завода - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Сотрудники Амурского судостроительного завода. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. В России прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы для стимулирования обновления "ветхого флота", рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Дополнительно, чтобы стимулировать обновление "ветхого флота", прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", — сказал он.
В начале августа ряду ведомств в России было поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замены, и исходя из него сформировать предложения о продлении и расширении программы льготного лизинга.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
15:02
 
Экономика
 
 
