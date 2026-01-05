https://1prime.ru/20260105/gaz-866217276.html

Цены на газ в Европе приблизились к 340 долларов за тысячу кубометров

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первый понедельник года теряют 3%, приближаясь к 340 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 342,1 доллара (–2,8%). А по состоянию на 10.11 мск их стоимость составляет 341,2 доллара (–3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 351,8 доллара за тысячу кубометров. По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до 350 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

