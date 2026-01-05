Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе опустились ниже 335 долларов за тысячу кубов - 05.01.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе опустились ниже 335 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в первый понедельник года ускорили снижение до 5%, опустившись ниже 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T12:41+0300
2026-01-05T12:41+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первый понедельник года ускорили снижение до 5%, опустившись ниже 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 342,1 доллара (–2,8%). А по состоянию на 11.54 мск их стоимость составляет уже лишь 333,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 351,8 доллара за тысячу кубометров. По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до 350 долларов за тысячу кубометров. А средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% выше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
12:41 05.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первый понедельник года ускорили снижение до 5%, опустившись ниже 335 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 342,1 доллара (–2,8%). А по состоянию на 11.54 мск их стоимость составляет уже лишь 333,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 351,8 доллара за тысячу кубометров.
По итогам первого торгового дня наступившего года, в пятницу, эти котировки выросли на 2% - до 350 долларов за тысячу кубометров.
А средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% выше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
