https://1prime.ru/20260105/gaz-866233191.html
Цены на газ в Европе снизились на 5%
Цены на газ в Европе снизились на 5% - 05.01.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на 5%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии в понедельник снизились на 5%, до отметки ниже 335 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T22:57+0300
2026-01-05T22:57+0300
2026-01-05T22:57+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торговой сессии в понедельник снизились на 5%, до отметки ниже 335 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 342,1 доллара (–2,8%), что стало ценовым максимумом торгов. Ценовой минимум составил 327,6 доллара (-6,9%). Последние фьючерсы торговались по 333,7 доллара (-5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 351,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260103/ekonomika-866190179.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе снизились на 5%
ICE: цены на газ в Европе снизились на 5%, до отметки ниже 335 долларов за тысячу кубов