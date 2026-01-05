Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок
16:00 05.01.2026
 
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок

Путин поручил внести законодательные изменения для повышения эффективности госзакупок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок.
Поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление".
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, с учетом требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии у него на праве собственности или ином законном основании соответствующих материальных ресурсов, оборудования, технологий, а также о наличии у него необходимых специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (договора) в заявленном объеме", - говорится в перечне.
Срок исполнения попечения - 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
 
Экономика РОССИЯ РФ МОСКВА Владимир Путин Михаил Мишустин Сергей Собянин Госсовет Совет по стратегическому развитию
 
 
