https://1prime.ru/20260105/goszakupki-866226980.html
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок
Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T16:00+0300
2026-01-05T16:00+0300
2026-01-05T16:00+0300
экономика
россия
рф
москва
владимир путин
михаил мишустин
сергей собянин
госсовет
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_34c12f4871bf06f0c6873aaeafd7bb08.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок. Поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, с учетом требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии у него на праве собственности или ином законном основании соответствующих материальных ресурсов, оборудования, технологий, а также о наличии у него необходимых специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (договора) в заявленном объеме", - говорится в перечне. Срок исполнения попечения - 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863583335_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_dfc6f8caae623a9d7900280b43de8bdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей собянин, госсовет, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Госсовет, Совет по стратегическому развитию
Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок
Путин поручил внести законодательные изменения для повышения эффективности госзакупок