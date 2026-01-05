https://1prime.ru/20260105/goszakupki-866226980.html

Путин дал поручения правительству для повышения эффективности госзакупок

Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок. | 05.01.2026, ПРАЙМ

экономика

россия

рф

москва

владимир путин

михаил мишустин

сергей собянин

госсовет

совет по стратегическому развитию

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные изменения, обеспечивающие повышение эффективности госзакупок. Поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление". "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, с учетом требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии у него на праве собственности или ином законном основании соответствующих материальных ресурсов, оборудования, технологий, а также о наличии у него необходимых специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта (договора) в заявленном объеме", - говорится в перечне. Срок исполнения попечения - 30 апреля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.

