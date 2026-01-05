https://1prime.ru/20260105/iena-866230255.html

Стоимость иены слабо снижается к доллару

рынок

торги

сша

япония

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Стоимость иены слабо снижается к доллару в понедельник после выступления главы японского центробанка Кадзуо Уэды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.01 мск курс доллара к иене поднимается до 156,85 иены с уровня прошлого закрытия в 156,84 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1675 доллара с 1,1720 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) подскакивает на 0,31%, до 98,73 пункта. В понедельник инвесторы оценивают выступление Уэды перед представителями банковского сектора страны, который заявил, что регулятор может продолжить повышать учетную ставку, если развитие экономики и динамика цен будет соответствовать его прогнозам, сообщает агентство Рейтер. Экономика Японии в предыдущем году демонстрировала умеренное восстановление, несмотря на влияние на прибыль местных компаний импортных пошлин со стороны США, добавил Уэда.

