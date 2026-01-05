https://1prime.ru/20260105/igrushki-866217938.html
Алиханов рассказал об отечественных брендах детских игрушек
2026-01-05T11:15+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Узнаваемые отечественные бренды детских игрушек уже появились в России, они не уступают по качеству зарубежным аналогам и соответствуют установленным стандартам качества и безопасности, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние годы у нас появились свои узнаваемые бренды игрушек, не уступающие по качеству зарубежным аналогам, соответствующие установленным стандартам качества и безопасности", - сказал министр. Он отметил, что сегменту игр и игрушек в России еще есть куда расти. На сегодня эта отрасль занимает лишь около 2% от всего объема отечественного производства детских товаров.
