https://1prime.ru/20260105/igrushki-866217938.html

Алиханов рассказал об отечественных брендах детских игрушек

Алиханов рассказал об отечественных брендах детских игрушек - 05.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об отечественных брендах детских игрушек

Узнаваемые отечественные бренды детских игрушек уже появились в России, они не уступают по качеству зарубежным аналогам и соответствуют установленным стандартам | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T11:15+0300

2026-01-05T11:15+0300

2026-01-05T11:15+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_0:158:2902:1790_1920x0_80_0_0_a79fbc14c1a18bffbb3ea43a51803467.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Узнаваемые отечественные бренды детских игрушек уже появились в России, они не уступают по качеству зарубежным аналогам и соответствуют установленным стандартам качества и безопасности, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "За последние годы у нас появились свои узнаваемые бренды игрушек, не уступающие по качеству зарубежным аналогам, соответствующие установленным стандартам качества и безопасности", - сказал министр. Он отметил, что сегменту игр и игрушек в России еще есть куда расти. На сегодня эта отрасль занимает лишь около 2% от всего объема отечественного производства детских товаров.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг