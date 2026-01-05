https://1prime.ru/20260105/istochnik-866209891.html
Источник: лайнер Astoria Grande не смог пришвартоваться в порту Амасры
Источник: лайнер Astoria Grande не смог пришвартоваться в порту Амасры - 05.01.2026, ПРАЙМ
Источник: лайнер Astoria Grande не смог пришвартоваться в порту Амасры
Круизный лайнер Astoria Grande с преимущественно россиянами на борту не смог пришвартоваться в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил РИА... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T02:47+0300
2026-01-05T02:47+0300
2026-01-05T02:47+0300
бизнес
россия
экономика
черное море
сочи
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866209891.jpg?1767570455
СТАМБУЛ, 5 янв - ПРАЙМ. Круизный лайнер Astoria Grande с преимущественно россиянами на борту не смог пришвартоваться в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Лайнер отправился по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра.
"Выход лайнера из Сочи задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона. Второго января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться", - сообщил источник.
Согласно обновленному маршруту, лайнер должен зайти в порт Амасры в понедельник на обратном пути к Сочи.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 75 километров в час с 3 по 5 января на всем турецком побережье Черного моря.
В конце ноября лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку. Следующие рейсы без проблем заходили в порт Стамбула.
черное море
сочи
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, черное море, сочи, стамбул
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Черное море, СОЧИ, Стамбул
Источник: лайнер Astoria Grande не смог пришвартоваться в порту Амасры
Источник: лайнер с россиянами не смог пришвартоваться в порту Амасры из-за шторма
СТАМБУЛ, 5 янв - ПРАЙМ. Круизный лайнер Astoria Grande с преимущественно россиянами на борту не смог пришвартоваться в порту турецкой Амасры на Черном море из-за шторма, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Лайнер отправился по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты Трабзон, Самсун и Амасра.
"Выход лайнера из Сочи задержался из-за неблагоприятной погоды в Черном море, маршрут был скорректирован за счет Трабзона. Второго января лайнер подошел к порту Амасры, но из-за шторма не смог пришвартоваться", - сообщил источник.
Согласно обновленному маршруту, лайнер должен зайти в порт Амасры в понедельник на обратном пути к Сочи.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 75 километров в час с 3 по 5 января на всем турецком побережье Черного моря.
В конце ноября лайнер с более 600 пассажирами, преимущественно россиянами, и более 400 членами экипажа провел на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула более 15 часов, так как руководство порта не разрешило швартовку. Следующие рейсы без проблем заходили в порт Стамбула.