Токаев: Казахстан войдет в число лидеров по запасам редкоземельных металлов

Токаев: Казахстан войдет в число лидеров по запасам редкоземельных металлов - 05.01.2026, ПРАЙМ

Токаев: Казахстан войдет в число лидеров по запасам редкоземельных металлов

Казахстан войдет в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T07:45+0300

2026-01-05T07:45+0300

2026-01-05T08:36+0300

АСТАНА, 5 янв - ПРАЙМ. Казахстан войдет в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan. "Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза", - сказал Токаев.

