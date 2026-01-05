Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев: Казахстан войдет в число лидеров по запасам редкоземельных металлов - 05.01.2026
Токаев: Казахстан войдет в число лидеров по запасам редкоземельных металлов
2026-01-05T07:45+0300
2026-01-05T08:36+0300
экономика
мировая экономика
казахстан
сша
китай
касым-жомарт токаев
АСТАНА, 5 янв - ПРАЙМ. Казахстан войдет в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan. "Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза", - сказал Токаев.
мировая экономика, казахстан, сша, китай, касым-жомарт токаев
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, США, КИТАЙ, Касым-Жомарт Токаев
07:45 05.01.2026 (обновлено: 08:36 05.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
АСТАНА, 5 янв - ПРАЙМ. Казахстан войдет в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan.
"Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза", - сказал Токаев.
 
Заголовок открываемого материала