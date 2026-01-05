https://1prime.ru/20260105/kitay-866210530.html

CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами

CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами - 05.01.2026, ПРАЙМ

CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами

Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне. | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T05:29+0300

2026-01-05T05:29+0300

2026-01-05T05:29+0300

бизнес

россия

китай

приморский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5272686a9bbd5db213e2d12841c77b4.jpg

МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне. "Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.Как рассказала одна из пассажирок, российскую границу группа пересекла без преград, но уже на китайской стороне их встретила очередь из 30 автобусов с российскими номерами. "Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет", — уточняется в сообщении. В 2024 году правительство Приморского края отмечало, что заторы на пограничных переходах в Китай образуются из-за деятельности так называемых "помогаек". Краевому министерству туризма поручили провести разъяснения с турфирмами, предоставляющими возможности для обходных схем ввоза товаров в Россию, а транспортные уполномоченные органы — провести соответствующие консультации с перевозчиками. В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением, из-за массового скопления людей на погранпереходах, рассматривается возможность наложения ответственности на компании, которые используют туристов для нелегального ввоза коммерческих эшелонов товаров в страну.

https://1prime.ru/20260103/kitay-866185904.html

https://1prime.ru/20260103/rossiya-866169473.html

китай

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, приморский край