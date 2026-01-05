https://1prime.ru/20260105/kitay-866210530.html
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне. "Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.Как рассказала одна из пассажирок, российскую границу группа пересекла без преград, но уже на китайской стороне их встретила очередь из 30 автобусов с российскими номерами. "Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет", — уточняется в сообщении. В 2024 году правительство Приморского края отмечало, что заторы на пограничных переходах в Китай образуются из-за деятельности так называемых "помогаек". Краевому министерству туризма поручили провести разъяснения с турфирмами, предоставляющими возможности для обходных схем ввоза товаров в Россию, а транспортные уполномоченные органы — провести соответствующие консультации с перевозчиками. В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением, из-за массового скопления людей на погранпереходах, рассматривается возможность наложения ответственности на компании, которые используют туристов для нелегального ввоза коммерческих эшелонов товаров в страну.
