Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/kitay-866210530.html
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами - 05.01.2026, ПРАЙМ
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами
Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T05:29+0300
2026-01-05T05:29+0300
бизнес
россия
китай
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5272686a9bbd5db213e2d12841c77b4.jpg
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне. "Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.Как рассказала одна из пассажирок, российскую границу группа пересекла без преград, но уже на китайской стороне их встретила очередь из 30 автобусов с российскими номерами. "Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет", — уточняется в сообщении. В 2024 году правительство Приморского края отмечало, что заторы на пограничных переходах в Китай образуются из-за деятельности так называемых "помогаек". Краевому министерству туризма поручили провести разъяснения с турфирмами, предоставляющими возможности для обходных схем ввоза товаров в Россию, а транспортные уполномоченные органы — провести соответствующие консультации с перевозчиками. В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением, из-за массового скопления людей на погранпереходах, рассматривается возможность наложения ответственности на компании, которые используют туристов для нелегального ввоза коммерческих эшелонов товаров в страну.
https://1prime.ru/20260103/kitay-866185904.html
https://1prime.ru/20260103/rossiya-866169473.html
китай
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205446_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0d7275ea96fe340861c236254dfcfa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
05:29 05.01.2026
 
CМИ: на границе с Китаем застряли десятки автобусов с российскими туристами

Baza: десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАдминистративное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск"
Административное здание таможенного логистического терминала Забайкальск - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Административное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 января — ПРАЙМ. Telegram-канал Baza сообщает, что автобусы с российскими туристами, направлявшимися в Китай для празднования Нового года, остановлены на китайской таможне.
"Десятки автобусов с русскими туристами застряли на границе с Китаем. Люди отправлялись отпраздновать Новый год в соседнюю страну, но вынуждены часами сидеть в транспорте перед китайской таможней" — утверждается в сообщении.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Китай призвал США соблюдать международное право после атаки на Венесуэлу
3 января, 17:53
Как рассказала одна из пассажирок, российскую границу группа пересекла без преград, но уже на китайской стороне их встретила очередь из 30 автобусов с российскими номерами.
"Некоторые туристы ожидают очереди уже более десяти часов, и причины такой задержки им никто не объясняет", — уточняется в сообщении.
В 2024 году правительство Приморского края отмечало, что заторы на пограничных переходах в Китай образуются из-за деятельности так называемых "помогаек". Краевому министерству туризма поручили провести разъяснения с турфирмами, предоставляющими возможности для обходных схем ввоза товаров в Россию, а транспортные уполномоченные органы — провести соответствующие консультации с перевозчиками.
В октябре того же года Дальневосточная транспортная прокуратура объявила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением, из-за массового скопления людей на погранпереходах, рассматривается возможность наложения ответственности на компании, которые используют туристов для нелегального ввоза коммерческих эшелонов товаров в страну.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
В Китае восхитились жестким отпором России на выходку поляков
3 января, 05:18
 
БизнесРОССИЯКИТАЙПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала