https://1prime.ru/20260105/komendatura-866210135.html

Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО

Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО - 05.01.2026, ПРАЙМ

Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО

Военная комендатура так и не ответила на обращение об отправке на СВО экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов для | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T04:14+0300

2026-01-05T04:14+0300

2026-01-05T05:18+0300

общество

россия

рф

тимур иванов

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866210135.jpg?1767579534

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Военная комендатура так и не ответила на обращение об отправке на СВО экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов для Керченской переправы, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Военная комендатура так и не ответила нам на обращение Тимура Иванова об отправке в зону проведения спецоперации, при этом сроки рассмотрения уже вышли", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ответ должны были направить лично Иванову, который содержится в СИЗО "Матросская тишина", Балуев навещал его перед Новым годом. Обращение было подано в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации для службы в штурмовом подразделении. Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но она признала его законным. Кроме того, по другому уголовному делу Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество Иванова и его близких родственников на сумму более 1,2 миллиарда рублей в пользу государства. Нетронутым остался лишь автомобиль Bentley, его суд оставил в собственности бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой. Иванов находится в СИЗО.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, тимур иванов, мосгорсуд