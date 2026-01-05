https://1prime.ru/20260105/krasnodar-866220161.html
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов - 05.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов
Девятнадцать рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T13:03+0300
2026-01-05T13:03+0300
2026-01-05T13:03+0300
бизнес
краснодар
санкт-петербург
батуми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862784040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73b47694cf42b5066ca59d94f28cc8bd.jpg
КРАСНОДАР, 5 янв - ПРАЙМ. Девятнадцать рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 12.20 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 7 рейсов на вылет и 12 - на прилет. Отмененных рейсов, согласно табло, нет. При этом более чем на два часа задерживаются рейсы в Москву, Ташкент, Санкт-Петербург (два рейса) и Батуми - на вылет, а также из Санкт-Петербурга (два рейса) и Батуми - на прилет.
https://1prime.ru/20260105/saratov-866217514.html
краснодар
санкт-петербург
батуми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862784040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5dcda48406eba43fd5d656d4c98ed4d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, краснодар, санкт-петербург, батуми
Бизнес, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Батуми
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов
В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов на вылет и прилёт