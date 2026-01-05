https://1prime.ru/20260105/krasnodar-866220161.html

В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов

В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов

В аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов

Девятнадцать рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

КРАСНОДАР, 5 янв - ПРАЙМ. Девятнадцать рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 12.20 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 7 рейсов на вылет и 12 - на прилет. Отмененных рейсов, согласно табло, нет. При этом более чем на два часа задерживаются рейсы в Москву, Ташкент, Санкт-Петербург (два рейса) и Батуми - на вылет, а также из Санкт-Петербурга (два рейса) и Батуми - на прилет.

