https://1prime.ru/20260105/kurs-866231642.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля - 05.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля

Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T21:15+0300

2026-01-05T21:15+0300

2026-01-05T21:15+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек относительно закрытия прошлого года, до 11,41 рубля.

https://1prime.ru/20251230/yuan-866093109.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги