Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек относительно закрытия прошлого года, до 11,41 рубля.
