05.01.2026
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля - 05.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля
Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T21:15+0300
2026-01-05T21:15+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек относительно закрытия прошлого года, до 11,41 рубля.
2026
21:15 05.01.2026
 
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,41 рубля

Курс юаня по итогам первой торговой сессии 2026 года вырос до 11,41 рубля

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии нерабочего понедельника заметно ослабел к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек относительно закрытия прошлого года, до 11,41 рубля.
