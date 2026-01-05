С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф

https://1prime.ru/20260105/larina-866209657.html

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Приставы начали принудительно взыскивать с журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*, внесена в реестр иноагентов) неоплаченный иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили журналистам, что в отношении уехавшей из РФ Лариной* возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. Перед возбуждением уголовного дела журналистку штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность. В октябре столичная прокуратура потребовала возбудить против Лариной* уголовное дело о призывах к терроризму. Согласно судебным документам и материалам, в июле Тверской суд Москвы оштрафовал Ларину* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, а 22 октября выдал исполнительный документ, по которому позже было возбуждено исполнительное производство. Уже 24 октября московские приставы начали принудительно взыскивать с журналистки 40 тысяч рублей "задолженности по исполнительному документу", следует из материалов приставов. Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной. В ноябре МВД РФ объявило Баршеву* в федеральный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

