https://1prime.ru/20260105/liderstvo-866226577.html
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства - 05.01.2026, ПРАЙМ
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:52+0300
2026-01-05T15:52+0300
2026-01-05T15:52+0300
экономика
россия
технологии
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ … организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_381:0:2502:1591_1920x0_80_0_0_5ec64e0c9e3baa1ae86278bf0ee4b3b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, рф, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Технологии, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства
Правительство организует доработку нацпроектов по технологическому лидерству РФ