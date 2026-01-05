Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства - 05.01.2026, ПРАЙМ
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:52+0300
2026-01-05T15:52+0300
экономика
россия
технологии
рф
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ … организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
россия, технологии, рф, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Технологии, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
15:52 05.01.2026
 
Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства

Правительство организует доработку нацпроектов по технологическому лидерству РФ

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ … организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
Экономика РОССИЯ Технологии РФ Владимир Путин Михаил Мишустин
 
 
