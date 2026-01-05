https://1prime.ru/20260105/liderstvo-866226577.html

Правительство организует доработку нацпроектов технологического лидерства

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ … организовать доработку национальных проектов по обеспечению технологического лидерства РФ, предусмотрев включение в каждый такой проект мероприятий, направленных на его обеспечение, и показателей, характеризующих технологическое лидерство", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

