Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/lotereya-866214862.html
Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей
Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей - 05.01.2026, ПРАЙМ
Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей
Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T09:11+0300
2026-01-05T10:24+0300
общество
рф
столото
лотерея
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото"."Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.В "Столото" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в 1 миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250909/pensioner-862012885.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_3183251207159e59c0d58040eedf217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, столото, лотерея
Общество , РФ, Столото, лотерея
09:11 05.01.2026 (обновлено: 10:24 05.01.2026)
 
Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Житель Липецкой области купил лотерейный билет в День Конституции и выиграл 100 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото".
"Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.
День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.
В "Столото" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в 1 миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.
Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Пенсионер из Подмосковья купил три лотерейных билета и выиграл 33 миллиона
9 сентября 2025, 14:02
 
ОбществоРФСтолотолотерея
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала