Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей

2026-01-05T09:11+0300
2026-01-05T09:11+0300
2026-01-05T10:24+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото"."Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.В "Столото" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в 1 миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.
