https://1prime.ru/20260105/lotereya-866214862.html

Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей - 05.01.2026, ПРАЙМ

Житель Липецкой области выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T09:11+0300

2026-01-05T09:11+0300

2026-01-05T10:24+0300

общество

рф

столото

лотерея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Житель Липецкой области выиграл в новогоднюю лотерею "Русского лото" 100 миллионов рублей, купив билет в День Конституции России, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в РФ "Столото"."Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года", - рассказали организаторы.День Конституции России отмечается 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.В "Столото" напомнили, что в начале года был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.Более крупные призы выигрывали только четверо обладателей призов в 1 миллиард рублей, четыре участника с выигрышем по 500 миллионов, три победителя с призами по 333 миллиона, а также обладатель приза праздничного розыгрыша в 2018 году в 250 миллионов рублей.Главный приз новогодней лотереи - 1 миллиард рублей - в этом году впервые поделили между собой три человека, каждый получил по 333,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250909/pensioner-862012885.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, столото, лотерея